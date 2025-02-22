Сергей Лебедев, лидер пророссийского подполья в Николаеве, сообщил о нанесении удара по аэродрому украинских вооружённых сил в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Лебедев сообщил, что ракетный прилет был зафиксирован в районе 22:30 часов у аэродрома города Вольнянска. Собеседник агентства сообщил, что в последнее время на аэродром регулярно прибывали вертолёты. Более подробные сведения пока не получены.

«Местные жители говорят, что на самом аэродроме и рядом появилось много военных», — уточнил он.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.