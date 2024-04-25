Подрядчик планирует завершить капремонт Алабинской школы к новому учебному году

В рамках президентской программы по капремонту школ, в Наро-Фоминском городском округе продолжается капитальный ремонт здания Алабинской школы имени Героя РФ С. А. Ашихмина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строители приступили к общестроительным работам внутри здания. Ожидается, что все внутренние помещения школы приобретут новый облик, а также получат современное оснащение и мебель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют в Лобне к началу учебного года.