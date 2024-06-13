Подрядчика для капремонта корпуса гимназии в микрорайоне Сходня определили в Химках

В Химках подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта корпуса гимназии № 23 в микрорайоне Сходня, контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ заключили с ООО «МОИЭК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, они установят новую мебель и учебное оборудование. Работы планируют завершить к концу лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.