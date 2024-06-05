Подрядчика для строительства подстанции скорой помощи определили в Ленинском округе

ООО «Крост-Д» выполнит работы по проектированию и строительству подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Дрожжино Ленинского округа, работы пройдут в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подстанция будет рассчитана на дежурство пять бригад в смену. В здании разместят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет и другие помещения. Строительство проведут с использованием технологии индустриального модульного строительства. Завершение работ запланировано на 2026 год.

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