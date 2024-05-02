Подрядчика на проектирование и строительство ФОКа с бассейном определили в Лобне

В подмосковной Лобне по итогам конкурса определили подрядчика на выполнение работ по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, контракт заключили с ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы пройдут в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет средств бюджета. В здании обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок. На прилегающей территории разместятся парковка, зоны для отдыха, а также детская игровая площадка. Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.