Подрядчика на проведение капремонта дошкольного отделения четвертой гимназии определили в Дзержинске

ООО «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ» будет проводить комплекс проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту двух зданий дошкольного отделения МБОУ Гимназия № 4 в Дзержинске, решение было принято по итогам конкурсных процедур. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках президентского проекта. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, заменить инженерные сети и выполнить благоустройство прилегающей территории. В ведомстве уточнили, что первых корпус детского сада построили в 1962 году, второй — в 2013 году. Завершить работы планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.