Подрядчика строительства новой школы определили в Подольске

ООО «Новая строительная компания ВСК» будет выполнять работы по проектированию и строительству школы на улице Садовая в Подольске, она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании обустроят блоки начальной, основной и старшей школы. Там разместят читальный зал с ИТ-зоной, классы робототехники, ИТ-полигон, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивные и актовый залы, столовую с пищеблоком полного цикла, на прилегающей территории — спортплощадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, места для отдыха и проведения мероприятий. Завершить работы планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.