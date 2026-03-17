Подробности нападения в лесу: полиция ищет хозяйку овчарки, оставившую сибирячку с ожогом глаз

Субботняя прогулка в лесу обернулась для семьи из Новосибирска настоящим испытанием. Мать с 10-летней дочерью гуляли в лесополосе в районе Академгородка, когда на них неожиданно напала крупная собака. По описанию пострадавших, это была немецкая или восточно-европейская овчарка внушительных размеров, причем без намордника. Об этом пишет «Om1 Новосибирск» .

Животное вело себя агрессивно: сначала прыгало на женщину, порвало на ней одежду, а затем переключилось на ребенка. Хозяйка собаки оказалась не в силах справиться с питомцем. Очевидцы отмечают, что от женщины не прозвучало ни одной команды, даже клички собаки она не называла.

Когда мать девочки попыталась сделать замечание по поводу отсутствия намордника, последовал неожиданный и циничный ответ. Хозяйка овчарки заявила, что с детьми нужно гулять не в лесу, а на детской площадке.

После того как собаку удалось поймать, пострадавшая предупредила, что будет снимать происходящее на видео. Хозяйка сначала не возражала, но затем неожиданно брызнула женщине в лицо из перцового баллончика. Сам момент распыления попал на видеозапись.

Пострадавшие также сообщили, что похожую собаку без намордника с хозяйкой в капюшоне ранее замечали на детской площадке за домом № 27 на улице Иванова. Позже их видели заходящими в подъезд дома № 13а на Российской.

Мать девочки обратилась в полицию с официальным заявлением. В медицинском учреждении зафиксировали травму глаза, полученную в результате распыления перцового баллончика. Теперь правоохранителям предстоит установить личность агрессивной владелицы собаки и дать правовую оценку ее действиям.

Ситуация вызвала широкий резонанс в местных пабликах. Жители Академгородка возмущены поведением женщины, которая вместо извинений и контроля над своим питомцем предпочла применить оружие против матери, защищавшей ребенка. История в очередной раз поднимает вопрос о необходимости соблюдения правил выгула собак и ответственности хозяев за поведение своих питомцев в общественных местах.

Ранее сообщалось, что бастрыкин поручил открыть дело после нападения собаки на ребенка в Новосибирске.