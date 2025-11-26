«Подробности становятся все страшнее»: администратор дедовского рехаба страдал приступами агрессии

Стали известны новые шокирующие подробности о работе нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске. Как пишет LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT, 29-летний Виталий Балабриков, работавший в учреждении администратором, имеет длительную историю агрессивного поведения.

По имеющимся данным, Балабриков несколько лет назад сам проходил лечение в одном из реабилитационных центров Екатеринбурга. Молодой человек провел в учреждении два года, где получал помощь из-за приступов агрессии и игровой зависимости.

Первое время он проявлял буйство, вступал в конфликты с сотрудниками центра и систематически нарушал установленный режим. Со временем его поведение внешне нормализовалось.

После завершения курса реабилитации Балабрикова приняли на работу в это же учреждение, где он занял должность координатора. Однако смена статуса с пациента на сотрудника привела к трагическим последствиям.

По информации источника, он начал систематически избивать подопечных, домогался девушек, связывал провинившихся, ограничивал их в еде и принуждал к многократному переписыванию одних и тех же фраз.

Вместо привлечения к ответственности руководство центра приняло решение перевести Балабрикова в подмосковный Дедовск — в реабилитационный центр Анны Хоботовой.

Следователи полагают, что это было сделано для сокрытия предыдущих нарушений. На новом месте он продолжил пытать и издеваться, но теперь уже над несовершеннолетними воспитанниками.

Сейчас Балабриков содержится в следственном изоляторе (СИЗО). Хозяйка центра — Хоботова, пустилась в бега. Ее разыскивает полиция.

Ранее пытки в подмосковном ребцентре прокомментировала телеведущая Айза.