Подростка с жалобами на сильную боль в правом колене прооперировали в Подмосковье

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил четырнадцатилетний мальчик с жалобами на сильную боль в правом колене. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Выяснилось, что болеть колено стало два года назад после неудачного падения на футболе. Проведенное обследование помогло выявить у юного пациента постравматический дефект хряща внутри коленного сустава. Отмечается, что дальнейшее развитие патологии могла привести к появлению раннего артроза.

Врач-травматолог-ортопед Олег Чучарин рассказал, что в ходе часовой операции были иссечены нежизнеспособные ткани, которые заменили на здоровые части хряща.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к следующему году дефицит врачей в регионе планируют заметно сократить.