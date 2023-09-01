Подростка, вывихнувшего плечо во время прогулки со свиньей, прооперировали в Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 15-летний подросток, который жаловался на острую боль, деформацию в области плеча и ограниченную подвижность конечности. Об этом сообщили в областном Минздраве.

По данным ведомства, врачи выявили у него закрытый вывих плечевой кости. Его подросток получил, когда гулял со свиньей. Во время прогулки животное резко дернуло поводок, что и привело к травме.

«Под общим наркозом устранен вывих и наложена гипсовая повязка. Ребенок чувствует себя хорошо. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Сейчас пациента уже выписали, он будет проходить реабилитацию под наблюдением врачей медучреждения.

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