Подростки довели соседку-инвалида в алтайском Рубцовске до приступа

Молодые сибиряки вызвали несколько эпилептических приступов у женщины с ОВЗ, которая мешала им во дворе. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Mash Siberia.

Очередной случай подростковой жестокости произошел на проспекте Ленина в Рубцовске. Компания уже неоднократно издевалась над соседкой и втягивала ее в конфликты. При этом школьники в курсе, что женщина — инвалид с детства. Из-за систематических издевательств у сибирячки случаются приступы эпилепсии.

Местная шпана при этом все отрицает. Их версия разошлась с той, что говорят другие жильцы двора. Они отметили, что уже не первый раз хулиганы доводят инвалида, шумят, вмешиваются в ее личное пространство.

Отец одного из подростков заявил, что обсудит поведение с сыном. Он попытался оправдать его поступки тяжелой семейной ситуацией: молодой человек тяжело переживает смерть мамы и болезнь.

Разбираться в истории из Рубцовска будет прокуратура. Проверку по жалобам и информации из Сети уже запустили.

Ранее сообщалось, что мать из Каменск-Уральского душила на камеру ребенка. Она проходит минимум по трем статьям УК РФ.