Подростки из Московской области смогут принять участие в конкурсе агро-стартапов

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет из Московской области могут принять участие в проекте «Стартап за партой», созданном совместно Россельхозбанком и «Сколково». Об этом сообщили в областном Минобразования.

В ведомстве уточнили, что проект направлен на развитие творческого потенциала и сбор идей в сферах агропромышленных и финансовых технологий. Подростки должны будут придумать уникальные инструменты, которые смогут применить в Россельхозбанке или агропромышленном комплексе. Подать заявку для участия и узнать подробности можно здесь.

«Авторы 10 наиболее перспективных проектов будут работать над их развитием и доработкой в течение двух месяцев вместе с профессиональными наставниками экосистемы «Сколково»», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.