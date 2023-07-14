Подростки из Подмосковья могут выиграть поездку на тематическую смену в «Орленке»

Подмосковные подростки могут выиграть поездку в «Орленок» на тематическую смену «Авангард – моя траектория». Об условиях участия рассказали в МИСК региона.

Принять участие в конкурсе могут жители в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, имеющие достижения в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. Им нужно направить портфолио и эссе на тему «Военная специальность. Прошлое, настоящее, будущее». По итогам конкурса будут определены сто победителей.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.

Смена продлится двадцать один день. Она направлена на изучение пяти военно-учетных специальностей.

«Уверена, тематическая смена в «Орленке» станет интересным и полезным времяпрепровождением для ребят», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со стобалльниками ЕГЭ и победителями школьных олимпиад.