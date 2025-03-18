Подростки разнесли арендованный за 200 тыс. руб. элитный коттедж в Подмосковье

Группа из московских подростков разгромила элитный коттедж в подмосковных Мытищах, арендованный за 200 тыс. руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, компания «зумеров» устроила вечеринку в выходные. Молодежь не ограничилась обычными радостями. Вместо этого подростки устроили несколько драк, использовали кухонную раковину как туалет и забрызгали полы в комнатах рвотой и кровью.

Кроме того, выпившие подростки практически уничтожили газон во дворе, а также попытались повредить машину хозяина дома. Молодые люди также сломали домашний сигнализационный комплекс.

По информации SHOT, сутки аренды коттеджа площадью 1350 кв. м стоят 95 тыс. руб. За два дня подростки заплатили 190 тыс. руб. После вечеринки гости оставили хозяев дома с серьезным финансовым ущербом. Владелец дома потребовал за причиненный ущерб 585 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который организовал производство наркотических веществ в бане.