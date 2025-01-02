В Москве подняли стоимость проезда в общественном транспорте

В Москве была увеличена стоимость проезда в ряде видов общественного транспорта. Новые тарифы вступают в силу со 2 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от правительства российской столицы.

По утверждению мэрии, с сегодняшнего дня, 2 января, стоимость проезда в городском транспорте по карте «Тройка» составляет 63 руб. При оплате банковской картой проезд обойдется уже в 70 руб. Билет «Кошелек», который позволяет совершать бесплатный проезд на протяжении полутора часов, обходится теперь в 94 руб. Дешевле всего стал проезд с помощью биометрии, он составляет всего 59 руб.

«Средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспорта», — указали журналистам.

В транспортном комплексе утверждают, что все пересадки между наземным транспортом и станциями метро, в том числе МЦК и МЦД, остаются бесплатными.

Ранее сообщалось об увеличении тарифов на общественный транспорт в Санкт-Петербурге. Там стоимость проезда подняли 1 января. Теперь проезд в метро в северной столице обходится в 81 руб., а на наземном транспорте — в 75 руб.