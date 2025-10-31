Подростки устроили беспорядки на улице Вайнера в Екатеринбурге

Главная пешеходная артерия Екатеринбурга — улица Вайнера — в преддверии Хэллоуина превратилась в площадку для масштабного перформанса, который местные жители и очевидцы уже окрестили кошмаром. Как сообщил портал E1.RU, вечером улицу заполонили группы подростков в карнавальных нарядах, чье празднование вышло за рамки обычного веселья.