Подростки устроили беспорядки на улице Вайнера в Екатеринбурге
Главная пешеходная артерия Екатеринбурга — улица Вайнера — в преддверии Хэллоуина превратилась в площадку для масштабного перформанса, который местные жители и очевидцы уже окрестили кошмаром. Как сообщил портал E1.RU, вечером улицу заполонили группы подростков в карнавальных нарядах, чье празднование вышло за рамки обычного веселья.
По словам прохожих, стихийное шествие сопровождалось актами вандализма. Входы в подъезды, деревья и элементы уличного декора были завешаны рулонами туалетной бумаги, что создало хаотичный и неопрятный вид в самом сердце города.
