Подростки устроили массовую драку на школьном дворе в Балашихе

На школьном дворе в подмосковной Балашихе произошло массовое столкновение подростков. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

У школы, расположенной на Горенском бульваре, собрались десятки школьников. Они громко выясняли отношения, после чего конфликт перерос в массовую драку. По словам очевидцев, подростков поддерживала толпа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины конфликта предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье задержали трех мужчин, устроивших драку на проезжей части.