Подростки устроили массовую драку на школьном дворе в Балашихе
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На школьном дворе в подмосковной Балашихе произошло массовое столкновение подростков. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
У школы, расположенной на Горенском бульваре, собрались десятки школьников. Они громко выясняли отношения, после чего конфликт перерос в массовую драку. По словам очевидцев, подростков поддерживала толпа.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины конфликта предстоит выяснить сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье задержали трех мужчин, устроивших драку на проезжей части.