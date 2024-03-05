Подростки в Югре обстреляли пассажирский автобус

В Нягани группа подростков расстреляла из пневматического оружия пассажирский автобус. Хулиганов разыскивает полиция, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пассажирская компания Нягани обратилась к правоохранителям в связи с нападением подростков на автобус. Предварительно, ситуация произошла 3 марта. В этот день транспорт двигался по улице Речной.

Из пневматики стреляли четверо подростков. Они смогли попасть в заднюю дверь, повредив ее. После содеянного агрессоры скрылись. Теперь автобусу нужен ремонт.

Глава Нягани отметил, что правоохранительные органы уже расследуют инцидент. Им предстоит выяснить, где подростки достали оружие пневматического типа. Хулиганам грозит отдел по делам несовершеннолетних, хотя основное наказание понесут родители детей.

Ранее сообщалось, что украинский уклонист утонул в попытках приплыть в Румынию.