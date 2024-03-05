Тело украинского уклониста, который хотел перебраться в Румынию, нашли в реке

Стало известно, что украинские пограничники достали тело погибшего уклониста. Об этом во вторник, 5 марта, пишет РИА Новости , ссылаясь на данные управления украинской Госпогранслужбы.

По официальной информации, тело очередного украинца, который пытался избежать мобилизации в стране, было обнаружено в реке. Судя по всему, мужчина бежал в Румынию, а точнее, пытался перебраться в страну вплавь.

Его обнаружил погранотряд в Тисе. Тело достали из воды спасатели, позже была установлена личность погибшего – им оказался 22-летний житель Ивано-Франковской области. Также в сообщении пограничников указано, что уже с февраля 2022 года таким образом были обнаружены тела 21 мужчины. Все они пытались пересечь Тис, который расположен на границе Румынии и Закарпатской области.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что местные жители в Нововолынске уничтожают имущество владельца кофейни, который помогает украинской армии. Подробности в материале.