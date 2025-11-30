Подростки в Петербурге перебегали оживленную трассу ЗСД в рамках опасной игры

В Санкт-Петербурге зафиксирован вопиющий случай лихачества среди подростков. Группа школьников выбрала для рискованных развлечений одну из самых оживленных магистралей города — Западный скоростной диаметр (ЗСД), где разрешенная скорость движения достигает 110 км/ч, сообщил «МК».

По информации очевидцев, молодые люди многократно перебегали проезжую часть, играя со смертью на глазах у шокированных водителей. Жители близлежащих домов, ставшие невольными свидетелями происходящего, сообщают, что подобные «забеги» повторялись не менее пяти раз, что вынудило временно остановить движение на участке трассы для предотвращения наезда.

На место оперативно выехали наряды правоохранительных органов. Им удалось задержать нескольких участников опасных игр, однако часть подростков, по данным источников, скрылась в жилых кварталах на намывной территории Васильевского острова. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

