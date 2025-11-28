Злостный нарушитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Кемерове на бульваре Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, передает VSE42.Ru .

По предварительной информации ГИБДД Кузбасса, 37-летний водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на 12-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент случился утром 25 ноября, однако официальные детали стали известны лишь в пятницу.

Пострадавший ребенок получил травмы, степень тяжести которых уточняется медицинскими специалистами.

К водителю сразу применены процессуальные меры: составлены протоколы за непропуск пешехода на «зебре», тонировку стекол, непристегнутый ремень безопасности и отсутствие своевременной регистрации транспортного средства. Также возбуждено административное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью человека.

Как выяснилось в ходе проверки через систему автоматизированного контроля «Паутина», автомобилист длительное время систематически игнорировал ПДД. На момент ДТП за ним числилось 55 неоплаченных штрафов за уклонение от регистрации машины, 12 эпизодов превышения скорости и несколько нарушений, связанных с ремнями безопасности. По предварительным расчетам, общая сумма финансовых взысканий может превысить ₽67 000. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о применении к водителю дополнительных санкций за злостное уклонение от исполнения административной ответственности.

