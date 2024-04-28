Подростки в станице Васюринской на Кубани завандалили клумбу и сожгли цветы на Вечном огне

Видео инцидента появилось в сети, его публикует газета «РВС». На кадрах в станице Васюринской в Краснодарском крае подростки решили поглумиться над Вечным огнем.

Для этого неизвестные юные плохиши сожгли возложенные к Вечному огню в память о павших в ВОВ советских воинах цветы. Кроме того, они раскидали вокруг мемориала гвоздики, а из клумбы вырвали посаженные в нее цветы.

«Это сегодня в Васюринской утром обнаружили. Кто-то поглумился над Вечным огнем, жег цветы и уничтожал клумбу», — приводится в комментарии к публикации.

Кадры последствий вандализма, снятые местными жителями, уже заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратурой уже проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что в Кирове подростки прикурили от Вечного огня и попали под уголовное дело.