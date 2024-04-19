В Кирове подростки прикурили от Вечного огня и попали под уголовное дело

В Кирове возбуждено уголовное дело статье 354.1 УК РФ «Реабилитация» фашизма после того, как подростки прикурили от Вечного огня. О данном факте сообщает на своей официальной странице региональный СК.

О преступлении сотрудники ведомства узнали, когда изучали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях. Оказалось, что в Кирове группа подростков, находясь возле Вечного огня в Парке Победы, совершала незаконные действия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят комплекс мер, которые помогут установить все подробности случившегося инцидента. Ведется розыск лиц, причастных к данному деянию.

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