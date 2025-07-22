Подростки-вандалы поиздевались над машинами на парковке

На Пионерском проспекте Новокузнецка двое подростков устроили «художественную акцию», облив припаркованные автомобили краской из баллончика. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Нарушители попали на видео. На кадрах где четко видно, как молодые люди целенаправленно подходят к машине и наносят повреждения дверной ручке со стороны водителя. Они облили эту часть краской, а затем скрылись. Не исключено, что это не первый акт вандализма со стороны ребят.

В местных пабликах пользователи призвали родителей возместить ущерб и побеседовать с хулиганами, в противном случае их могут поставить на учет в ПДН и привлечь к ответственности. Действия попадают под статью 214 УК РФ (Вандализм). Ущерб по ней в любом случае придется компенсировать.

Ранее сообщалось, что кузбассовцам обещают 1 млн руб. за передачу информации о человеке в маске.