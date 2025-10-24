Подростки запинали голубя до смерти в Подмосковье: юрист раскрыл, как накажут хулиганов

Психолог Марина Гринвальд и юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS прокомментировали случай из Балашихи, где подростки крайне жестоко расправились с голубем.

Инцидент с жестоким убийством голубя, произошедший на улице Юбилейной в Балашихе, может иметь серьезные правовые и финансовые последствия для семей подростков. Двое детей 10-12 лет использовали сумку для обуви в качестве футбольного мяча, забив внутрь птицу и затянув шнурки. По словам юриста Гульназ Измайловой, действия подпадают под статью 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), даже несмотря на то, что голуби не являются краснокнижными видами.

Родителям несовершеннолетних, по предварительной юридической оценке, грозит штраф до 80 тысяч рублей, а при отягчающих обстоятельствах — публичная демонстрация или групповой характер действий — наказание может включать реальное лишение свободы.

Психолог Марина Гринвальд отмечает, что подобное поведение нетипично для детей из благополучной среды, где с раннего возраста формируют эмпатию через сказки, игрушки и специализированные фильмы.

«Для формирования правильного и ответственного отношения к животным, в том числе и домашним, рекомендуется смотреть и обсуждать с детьми фильмы на эту тему», — отметила психолог.

Удачными примерами эксперт считает такие картины как: «Хатико», «Белль и Себастьян», «Белый Бим Черное ухо», «Искусство гонок в дождь», «Марли и я», «Бетховен». Можно использовать любые проекты с животными, вызывающие любовь, чувство ответственности и заботы.

Специалисты подчеркивают, что равнодушие окружающих, наблюдавшееся во время инцидента, усугубляет проблему — взрослым следует активнее пресекать проявления детской жестокости, поскольку именно от их реакции зависит формирование моральных ориентиров у подрастающего поколения.

