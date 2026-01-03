Подростковые вечеринки могут привести к тяжелым психологическим последствиям

Стрессовые ситуации, возникающие на подростковых вечеринках, способны нанести серьезный вред психическому состоянию ребенка и привести к тяжелым последствиям, включая депрессивные расстройства и суицидальные мысли. Об этом « Известиям » сообщила специалист по работе с девиантными подростками Елена Замышевская, комментируя проблему нелегальных новогодних мероприятий для несовершеннолетних.

По словам эксперта, подобные события нередко сопровождаются психологическим давлением, употреблением психоактивных веществ, а также рисками, связанными с общением с незнакомыми людьми. Дополнительную угрозу, как отметила Замышевская, представляют цифровые девиации, последствия которых могут проявляться уже после окончания вечеринки.

Специалист подчеркнула, что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подростки становятся особенно уязвимыми и могут столкнуться с действиями людей, преследующих корыстные или противоправные цели. Речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о менее очевидных формах воздействия.

В частности, эксперт указала на риск скрытой съемки личных или интимных моментов без согласия подростков, а также на последующее создание компрометирующих фото- и видеоматериалов. Такие записи могут использоваться для давления, шантажа или распространяться в сети, что усугубляет психологическую травму.

Замышевская подчеркнула, что предотвращение подобных ситуаций требует внимательности и осознанности со стороны родителей, педагогов и самих подростков, а также открытого обсуждения возможных угроз и последствий.

Ранее сообщалось о универсальном продукте для борьбы с тошнотой.