Терапевт назвал универсальный продукт для борьбы с тошнотой

Речь идет про имбирь. По словам врача, активные компоненты корня — гингеролы и шогаолы — воздействуют одновременно на рецепторы желудочно-кишечного тракта и на определенную зону головного мозга, ответственную за рвотный рефлекс. Это мягкое блокирующее действие делает продукт эффективным при морской болезни, токсикозе беременных после согласования с врачом и для облегчения состояния после химиотерапии.

Помимо основного свойства, имбирь оказывает комплексное метаболическое и иммуномодулирующее влияние. Он способствует стабилизации уровня сахара в крови, улучшает липидный профиль и работает как природный адаптоген, усиливая защитные силы организма в сезон простуд.

Для получения максимальной пользы эксперт рекомендует отдавать предпочтение свежему корню. Оптимальным способом приготовления считается настой из тонкой стружки имбиря в горячей воде. Популярный маринованный вариант содержит избыток сахара и уксуса, что снижает его терапевтическую ценность. Важное предостережение: имбирь является биологически активным продуктом. Его не следует употреблять при обострении язвенной болезни, желчнокаменной болезни и одновременно с приемом антикоагулянтов. При наличии хронических заболеваний необходима предварительная консультация с врачом.

