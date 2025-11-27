Подросток из Белогорска устроил себе сидячее место прямо на лице каменного солдата
Школьник сел на лицо памятника Вежливому солдату в Приамурье
Фото: [Фото: istockphoto.com/blinow61]
В Белогорске Амурской области зафиксирован случай вандализма в отношении памятника «Вежливый солдат». Подросток двенадцати лет в ходе игры со сверстниками забрался на монумент и уселся на скульптурное изображение лица воина, передает Life.
Инцидент был заснят на видео очевидцами с проезжавшего мимо транспортного средства. На записи слышно, как прохожие делают замечание мальчику и требуют прекратить противоправные действия.
Сотрудники полиции оперативно установили личность несовершеннолетнего. Как выяснилось, подросток уже ранее состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время с ним и его отцом проводится профилактическая беседа.
Ранее эксперт рассказала, как дыхание влияет на вес и тренировки.