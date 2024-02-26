Подросток из Кузбасса вскрыл дверь подъезда выстрелом из пистолета

Юноша из Прокопьевска выстрелил по домофону с камерой, сломал ее и прошел в подъезд. За свою дерзость ему придется отвечать в полиции, причем не в первый раз, пишет издание «Vse42.ru» .

В полицию пожаловались местные жители Прокопьевска, которые видели, как 16-летний студент 23 февраля выстрелил в домофон. Он повредил его, как позже выяснилось, в доме знакомого на улице Есенина.

Когда силовики задержали злоумышленника выяснилось, что он находится под следствием за совершенное наркопреступление. Сам студент подтвердил, что приходил к другу, но тот долго не открывал ему дверь. Тогда он решил выстрелить из игрушечного пистолета с пластиковыми шариками. Свое «орудие»мальчик выбросил, хотя это ему не помогло.

В отношении семьи хулигана составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Позже будет оценен ущерб из-за действий подростка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой.