Подросток из Уренгоя оплатил покупки чужой картой и попался полиции

Юный житель поселка Уренгой оказался в центре уголовного дела после того, как воспользовался найденной банковской картой. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на следственные органы.

По данным следствия, 13 мая 17-летний подросток обнаружил карту и решил оплатить с ее помощью покупки в местных магазинах без ведома владельца.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. С несовершеннолетним проводятся следственные действия. В ГСУ СК РФ по ЯНАО подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как кража с банковского счета — тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля такси.