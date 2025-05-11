Подросток изрезал ножом свою мать во время застолья в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло трагическое происшествие: сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения своей матери во время семейного праздника. Об этом стало известно из сообщения телеканала 78.RU.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, в ходе конфликта сын взял в руки нож и несколько раз ударил им по лицу, груди и плечам родительницы.

«В полицию обратилась 38-летняя Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) и рассказала, что во время семейного застолья на нее набросился 17-летний сын», — указано в сообщении.

Впоследствии пострадавшая была госпитализирована в нормальном состоянии. В данный момент злоумышленник находится под стражей. С ним проводится работа сотрудниками правоохранительных органов. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту покушения на убийство.

Ранее сообщалось, что молодой парень ранил родителей и сестру в Белгородской области.