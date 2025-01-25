Подросток на Алтае пытался покончить с собой из-за запрета матери идти на СВО

В Алтайском крае подросток-студент пытался покончить с собой из-за того, что родители не разрешили ему пойти добровольцем на СВО. О произошедшем инциденте, чуть не стоившим 17-летнему студенту Олегу (имя изменено) из поселка Вавилонский, передает BAZA.

История произошла накануне вечером в пятницу, 24 января. Молодой человек сообщил своей семье о своем сильном желании подписать контракт с Министерством обороны и отправиться добровольцем на специальную военную операцию, когда ему исполнится 18 лет, в феврале. У матери на это счет оказалось совершенно иное мнение: женщина была не в восторге от стремления отпрыска взять в руки оружие и отправиться на передовую.

В конце концов, мать начала отговаривать сына, говоря, что он ещё слишком молод и что сначала нужно получить образование в колледже. Олег же сказал, что уже всё решил и не собирается никого слушать, а если семья попытается его остановить, то он покончит с собой. Угрозам парня не придали значения, и семья отправилась на боковую. Как показала практика, делать этого последним — не стоило.

«Олег среди ночи пошел в ванную, закрылся и попытался совершить суицид. Услышав странные звуки, Олега все же решили проверить — и нашли в ванной без сознания», — приводится в публикации.

По данным Телеграм-канала, парня удалось откачать. В настоящее время юноша находится в больнице под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение о продлении мобилизации еще на три месяца. На такой же срок продлено военное положение. Присутствующие на заседании парламентарии проголосовали за это единогласно.