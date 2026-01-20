Подросток на мысе Хрустальном поскользнулся на льду и упал в море: его спасли прохожие

На мысе Хрустальном в Крыму произошел опасный инцидент с участием подростка, пишет телеграм-канал Mash на волне.

Школьник гулял вместе с одноклассницей и решил прокатиться по льду у кромки набережной. В какой-то момент мальчик поскользнулся, ударился спиной и рухнул в холодную морскую воду.

Находившаяся рядом девочка немедленно бросилась звать на помощь. На ее крики прибежали прохожие — женщина и двое мужчин. Спасатели действовали оперативно: они протянули тонущему подростку шарф, чтобы он мог ухватиться.

Затем, ухватившись друг за друга для безопасности, они вытащили ребенка из воды. После этого школьника отвели в ближайший отель, чтобы он мог согреться и прийти в себя. По предварительной информации, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится в порядке.

Ранее сообщалось, что в Брянске двое детей катались на «ватрушках» и провалились под лед.