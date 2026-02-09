Подросток, напавший с ножом в уфимском общежитии, объяснил свои действия

Суд в Уфе арестовал 15-летнего подростка, устроившего нападение с ножом в общежитии медицинского университета, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета РФ Евгения Каневского.

Отмечается, что подросток полностью признал вину и выразил раскаяние. Ему предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Молодой человек объяснил свой поступок тем, что хотел «поддержать Россию». Он заявил, что считал необходимым напасть на иностранцев, и целенаправленно выбрал для этого общежитие, где проживали студенты из Индии и африканских стран.

Во время нападения, которое произошло 7 февраля, подросток ранил четырех студентов и двух полицейских, прибывших на вызов. На кадрах из зала суда видны его перебинтованные руки — следственные органы считают, что эти ранения он нанес себе сам.

Также установлено, что нападавший является сторонником международной неонацистской организации National Socialist/White Power (NS/WP)*. Во время нападения подросток начертил на стене свастику кровью одной из жертв и выкрикивал националистические лозунги.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.