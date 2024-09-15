Подросток обокрал бабушку в Москве на 10 млн рублей и промотал все деньги в казино

Учащийся 11-го класса из Москвы похитил у своей бабушки практически все принадлежащие пожилой женщине драгоценности и сдал их в ломбард, передает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что инцидент произошел на Волоколамском шоссе в Москве. Подросток, пока бабушки не было дома, быстренько обчистил ее шкатулку с драгоценностями и был таков. Все вырученные в ломбарде от продажи средства, а это около 10 млн рублей, 17-летний юноша потратил в ночных клубах и онлайн-казино.

Словно чувствуя, что его могут раскрыть, школьник перестал появляться дома до самого утра.

«Когда 70-летняя женщина обнаружила пропажу, она обвинила во всем внука. По словам бабушки, она узнала о краже от брата подростка. Однако юноша отказался признавать вину, а позже и вовсе съехал с квартиры к родственникам», — приводится в публикации.

Уже известно, что пенсионерка решила не жалеть родственника и написала заявление в полицию. По факту произошедшего силами правопорядка проводится проверка.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука со странным свертком в багаже.