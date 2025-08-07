Подросток проглотил деталь бормашины на приеме у стоматолога

В Курганской области во время визита к зубному врачу юный россиянин случайно проглотил фрагмент стоматологической бормашины. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Медицинская Россия».

Как утверждает канал, инцидент произошел, когда у стоматолога от бормашины неожиданно отсоединилась деталь и, по всей видимости, попала прямо в рот пациенту. Об этом рассказала мать пострадавшего мальчика.

После случившегося стоматологи рекомендовали подростку обратиться в травматологический пункт. Мать ребенка выразила недовольство тем, что ее сыну не была оказана немедленная помощь в стоматологической клинике.

Департамент здравоохранения региона принес свои извинения семье. Прокуратура уже начала проверку обстоятельств данного происшествия.

Ранее сообщалось, что подростка спутали с другим и жестоко избили в скейт-парке в Петрозаводске.