Подросток спас женщину-инвалида из горящего дома в Лабытнанги

Молодой житель Лабытнанги в ЯНАО спас инвалида во время крупного пожара. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информацию от мэра Марины Тресковой.

Резонансный пожар произошел 12 ноября в Лабытнанги. Тогда загорелся деревянный многоквартирник на Школьной улице, лишив многих жильцов крыши над головой. Как рассказала мэр города, 16-летний Даниил Мамедов шел в школу, но как увидел дым сразу сообщил о пожаре маме и разбудил соседей. Подросток не задумываясь побежал на помощь землякам.

«В одной из квартир проживала пожилая женщина-инвалид. Юноша рискнул своей безопасностью, помогая ей выбраться из горящего дома. Достойный поступок храброго земляка не останется без внимания!» — написала градоначальник.

Это не единственный молодой северянин, что не остался в стороне от происшествия. Помогают погорельцам все неравнодушные жители, активисты, волонтеры и школьники. Например, одна из учениц приносила спасателям чай во время тяжелого тушения пожара. Ее сотрудники МЧС пригласили на экскурсию, вдохновив на дальнейшие добрые поступки.

Напомним, что в ходе пожара в доме на 20 квартир погиб один мужчина. Остальные эвакуировались успешно, не получив травм и повреждений. Пожарные помогли не допустить перехода огня на соседние строения, причину устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Магадане.