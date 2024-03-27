Подросток, спасший 100 человек при теракте, готов работать в восстановленном «Крокусе»

Подросток Артем Донсков работал в «Крокус Сити Холл» гардеробщиком. Он помог сотне человек покинуть здание, когда в нем началась стрельба и пожар. Сам он в разговоре с РИА Новости отметил, что готов вернуться к прежним обязанностям, когда сгоревший комплекс восстановят.

22 марта многие даже не догадывались, что способны вести себя собранно и отважно при пожаре и террористической угрозе. Среди самых смелых оказались даже школьники, которые подрабатывали в красногорском комплексе. Одним из них был Артем Доносков, который отринув страх начал помогать посетителям концертного зала. Недавно он признался, что хотел бы вернуться на работу.

«Все очень нравилось … Думаю, что, возможно, буду еще работать (гардеробщиком), если «Крокус» восстановят», — рассказал Донсков, принимая участие в лекции на выставке «Россия».

Восстановят ли «Крокус Сити Холл» неизвестно: конкретного решения еще не приняли.

Недавно в Госдуме наградили подростков, которые помогали эвакуации людей во время теракта. В основном это ребята, которые подрабатывали в комплексе: Ислам Халилов, Артем Донсков и София Мейер. Среди удостоенных похвалы и награды оказался также охранник Алексей Осанушков.

Напомним, что количество погибших в результате теракта достигло 140 человек. Список пополнился после смерти одного пострадавшего.

Ранее сообщалось, что врач Сахаров рассказал, как работали медики в день теракта.