Спасший людей в «Крокусе» врач Сахаров рассказал, как работали медики в день теракта

Врач-анестезист Вячеслав Сахаров застал жуткие события, произошедшие в «Крокус Сити Холле». Он и его коллеги смогли помочь множеству людей, которые смогли выйти из здания. Собеседник RT рассказал, как медики справлялись с толпой пострадавших.

После вызова скорая помощь выехала оперативно, причем одной из первых. То, что на месте теракт, было пока неизвестно. Врачи поняли, что произошло действительно страшное, когда увидели бегущих по МКАД людей без верхней одежды. Прибыв к «Крокус Сити Холлу», начался ад и хаос. Работа у медиков была бесперебойной. Спасти удалось, к сожалению, не всех.

«У женщины было перерезано горло, у мужчины — огнестрельное ранение в грудную клетку... Когда я его начал осматривать, он уже был в состоянии клинической смерти», — рассказал Сахаров.

Несмотря на свой опыт и холодный расчет, даже у Сахарова нашлись пределы. Только под утро, вернувшись домой, мужчина обнялся с дочками и дал волю эмоциям.

«Я просто сел, обнял их и плакал», — сказал Вячеслав.

Напомним, теракт случился 22 марта в Красногорске. Люди собрались на концерт группы «Пикник», но еще до начала в зал ворвались четверо мужчин в бронежилетах с автоматами. Они стреляли встречным людям в упор, а убегающим в спину. Некоторым удалось чудом выползти из зала, а кто-то пожертвовал собой ради других. Вместе со стрельбой один из преступников поджег кресла и выходы, а после все скрылись, оставив людей задыхаться внутри. Спастись удалось тысячам, однако погибшими числятся свыше 140 человек. Пострадавших больше, но все данные меняются, так как в списки попадают также некоторые люди, которые обращаются за психологической помощью.

Ранее стало известно, сколько людей остаются в больницах после теракта в Красногорске.