Подросток улетел в Милан без родителей и билета

Издание The Independent сообщило , что в Испании юный британец, лишившись родителей в аэропорту, сумел улететь в другую страну, не имея при себе билета.

Как стало известно, происшествие случилось в понедельник, 4 августа, в аэропорту испанского острова Менорка. Семейство британцев планировало вернуться домой, в Лондон, рейсом авиаперевозчика Tui после отпуска.

Когда родители 15-летнего парня обнаружили его пропажу, они незамедлительно обратились за помощью. Изучив записи камер наблюдения, сотрудники полиции выяснили, что подросток проник на борт самолета easyJet, направлявшегося в итальянский Милан.

По приземлении воздушного судна в Милане местные власти совместно с представителями авиакомпании встретили юного путешественника и организовали его возвращение домой вместе с матерью. В итоге семья благополучно вернулась в Великобританию.

В настоящее время авиакомпания инициировала внутреннее расследование, чтобы установить обстоятельства, позволившие несовершеннолетнему пассажиру улететь без сопровождения и не тем рейсом в Милан.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили 17-летнего подростка инсценировать свое похищение.