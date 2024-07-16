Подросток упал сломал позвоночник, выпав из поезда на пути в петербургском метро

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток, находясь в вагоне поезда метрополитена, умудрился упасть на пути. Как передает телеканал 78.ru, инцидент произошел между станциями Площадь Ленина и Пушкинская.

Сообщается, что в результате происшествия, на время было приостановлено движение поездов. Пострадавший юноша был доставлен в больницу, где врачами у него были диагностированы сотрясение мозга и перелом позвоночника.

«Врачи также зафиксировали гематому мягких тканей теменной области и ушиб правой скулы», – говорится в публикации.

В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего транспортной прокуратурой проводится проверка.

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