Семье из Благовещенска грозит наказание за защиту от агрессивных подростков

В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на ул. Василенко, а теперь за самооборону их могут привлечь к ответственности. Об этом семья рассказала «Газете.ру» .

В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры. Причиной стало замечание: компания молодых проводила шумную вечеринку. После этого тусовщики пришли мстить. Они забросили в квартиру соседям дымовую шашку, избили хозяина, а затем применили два перцовых баллончика. Причем агрессоры навредили не только мужчине, но и его собаке.

«Они накинулись всемером на него, он начал им отпор давать. Они поняли, что они не вывезут эту движуху. Шестеро убежали в лифт, а одного он с закрытыми глазами успел задержать», — рассказала супруга пострадавшего.

У мужчины ожог глаз, гематомы, а у супруги резко упало зрение. При этом обидчикам грозит только штраф или исправительные работы. Плюс ко всему, саму семейную пару могут привлечь к ответственности, обвинив в избиении несовершеннолетнего. Женщина настаивает, что это была самооборона.

«Как не защищаться, как не самообороняться, когда тебе кидают «дымовуху», избивают собаку, нападают на мужа? Нам сейчас сказали, что [решение] будет зависеть от степени тяжести тех побоев, которые мы нанесли», — отметила горожанка.

Отметим, что пока уголовного или административного дела не возбудили.

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