В Коми медики приняли отравление угарным газом россиян за алкогольное опьянение

Трагический инцидент в Печоре (Республика Коми) завершился судебными решениями, которые разделили ответственность за гибель семьи между мастером управляющей компании и врачами скорой помощи.

Как сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру», 70-летний местный житель вызвал скорую с жалобами на боли в груди. Когда врачи прибыли к нему домой, диагностировали у него его родственников алкогольную интоксикацию, хотя на самом деле произошло отравление угарным газом. На следующее утро всю семью обнаружили мертвыми.

Расследование установило, что виновником утечки угарного газа стал мастер управляющей компании, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Управляющая компания выплатила дочерям погибших по 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Однако дочери также подали иск к врачам скорой помощи, утверждая, что своевременная госпитализация могла бы спасти жизни их родных. Печорский городской суд частично удовлетворил их требования и постановил взыскать с медиков по 100 тыс. руб. с каждой истца. Суд указал, что врачи допустили ошибки в диагностике — в частности, не учли отсутствие этилового спирта в крови жертв.

Тем не менее вышестоящие инстанции — Верховный суд Коми и Третий кассационный суд, отказались признать прямую причинно-следственную связь между действиями медиков и смертью семьи. Судьи оставили решение о компенсации в силе, но отметили, что основная вина лежит на мастере, допустившем утечку газа.

Ранее сообщалось, что суд в Истре рассмотрит дело о гибели девяти мигрантов в результате отравления угарным газом.