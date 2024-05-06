Подросток в маске устроил поножовщину в новосибирском храме

Перед Пасхой в храм Новосибирска ворвался вооруженный ножом молодой человек и напал на охранника. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Подросток 16 лет с ножом ворвался в храм на улице Богдана Хмельницкого 3 мая, накануне Пасхи. Он набросился на охранника, ранив в голову и ключицу. Однако даже с травмами ему удалось отбиться и нажать тревожную кнопку. Baza уточняет, что буян пытался скрыться, но его задержали неподалеку от церкви и передали полиции.

Все данные по этому инциденту передали в СК. В чем была причина агрессии подростка выясняют.

Ранее стало известно, что было возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя жертвами в Богородском округе. Фигурантом стал водитель, по вине которого, как полагают, случилось происшествие.