Подросток в наушниках погиб под колесами поезда в Новосибирской области

В Новосибирской области на железнодорожных рельсах погиб 13-летний парень. Об этом пишет VSE42.Ru .

Трагедия произошла на ж/д станции Чик – Обь. Предварительно, 13-летний подросток не услышал приближения поезда из-за музыки в наушниках, пока шел вдоль путей. Машинист грузового поезда заметил парня на рельсах, но звуковой сигнал и экстренное торможение не помогли. В результате подросток оказался под вагоном и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент на контроле транспортной полиции Новосибирска. Будут установлены детали происшествия и все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Уфимском районе в Башкирии с рельсов сошли 22 вагона с углем.