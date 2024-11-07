Раскрыта причина схода вагонов с углем в Башкирии

По факту ЧП Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело.

В воскресенье, 3 ноября, в Уфимском районе вблизи деревни Бурцево с рельсов сошли 22 вагона с углем. По версии следствия, это произошло в результате диверсии.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель Ставропольского края.

Грузовой состав состоял из 74 вагонов. Из-за схода 22 вагонов были повреждены три контактных столба. В результате ЧП никто не пострадал.

Задержки движения пассажирских поездов не было.

На место происшествия прибыли восстановительные поезда из Челябинской области и со станции Дема.

Ранее сообщалось о том, что следователи закончили расследование диверсии в воинской части в Московской области.