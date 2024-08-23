Подросток в Новосибирске напал на ребенка с перцовым баллончиком

В Новосибирске подросток распылил перцовый баллончик в лицо девятилетнему ребенку, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на информацию из местных соцсетей.

В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего. По ее словам, компания из школьников подросткового возраста преследовала ее сына девяти лет, издевалась над ним и дразнила. В какой-то момент один из гуляк распылил в лицо ребенку перцовку.

По словам женщины, подростки со стороны выглядят адекватно, но в отношении ее сына повели себя «как звери». После содеянного никто не извинился и не помог: компания удалилась, хотя пострадавшему была нужна помощь.

Сибирячка верит, что после обращения в полицию на малолетних хулиганов повлияют.

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