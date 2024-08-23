В Кемерове полуголый мужчина преследовал подростка до квартиры

В столице Кузбасса неизвестный мужчина в минимальном количестве одежды преследовал мальчика до двери квартиры и даже попытался проникнуть в жилище. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

О происшествии в Сети рассказала местная жительница. По ее словам, 23 августа вечером 18:00 неизвестный мужчина преследовал ее 17-летнего сына и его друга. При этом сибиряк был голый по пояс.

Незнакомец проследовал за подростками в подъезд. Дети успели скрыться за дверью, но мужчина стал агрессивно стучаться в дверь. Продолжалось это не менее 45 минут. Испуганные друзья пригрозили преследователю полицией.

Подозрительного горожанина зафиксировала камера в подъезде и на улице. Мотивы его поступка неизвестны.

Ранее сообщалось, что судимые жители Иркутска опровергли преследование подростков в Кемерово.