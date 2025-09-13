Подросток в Тюменской области стал мемом после насильной высадки из автобуса

В городе Тобольск в Тюменской области осерчавший водитель автобуса выгнал из салона мальчика с мамой. Причина, по предварительным данным, — беготня ребёнка в транспорте. В ответ на конфликт мальчик, едва сдерживая эмоции, бросил: «Мама, вызывай такси». Об этом передает Телеграм-канале «ЧС Тюмень».

Мать подростка пришла в ярость из-за водителя, начала громко возмущаться, использовать ненормативную лексику и даже ударила автобус ногой. Когда женщина немного успокоилась, им позволили сесть в общественный транспорт, и все благополучно отправились по своим делам.

«„Мама, вызывай такси“ — в Тобольске женщину с сыном высадили из автобуса, кадры конфликта стали новым интернет-мемом. Предварительно, 13-летний ребенок бегал по салону, что не понравилось водителю, и он их выгнал», — пишут в посте.

Один из ехавших в автобусе жителей Тобольска запечатлел происходящее на камеру и опубликовал видео в интернете. Запись мгновенно разлетелась по социальным сетям и стала вирусной. Люди начали создавать пародии, редактировать видео с помощью нейросетей и представлять материалы в юмористическом ключе.

Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о водителе, который высадил ребенка из автобуса в Люберцах.